台杉投資生技基金合夥人沈志隆30日表示，2020年台灣生技業在疫情後的發展是多頭的！由於疫苗已開始施打，根據國際公衛專家預估，明年第二季起疫情應該會較今年同期更為緩和。台杉將加速整理因疫情而停擺的數項國際鏈結，重新規劃，補足今年的進度。

台杉投資旗下台杉水牛二號基金（台杉生技基金），於2018年7月募資完成59億至今，截至2020年12月已成功投資國內外共12間（台灣7家、美國5家），營運內容分布在小分子、蛋白質等新藥開發及創新醫材的公司，其中投資的台灣公司，營運上都逆勢交出好成績。

安立璽榮研發的免疫新藥EI-1071，不但獲得今年8月比爾蓋茲與美國阿茲海默症協會頒發的2020 Part The Cloud-Gates Partnership（PTC）計劃100萬美元獎助金外，也完成4B Technologies的授權作業。

創新醫材炳碩生醫，今年9月獲得經濟部投資台灣事務所通過補貼廠房建置利息，將斥資近4億元在新竹竹北生醫園區建置GMP廠房。該廠房已於11月動土，預計2022年完工，將全力推動研發成果「智慧型骨科手術機器人輔助系統」商品化，布局歐美及亞洲地區高階醫療市場。

另外，為培養人才，台杉投資所屬台杉青年創業學院自成立以來，針對新藥開發、高端醫材研發領域開設相關創投課程，讓創投與生技產業能藉由系統性的學習而了解彼此產業特性及關注重點。

台杉青年創業學院在2020年歲末舉辦的年度校友會上，來自北中南，出席超過百名的校友中，與生技產業相關背景的就超過8成，足證台杉投資在人才培育及打造生技社群人才交流的成果。

至於台杉生技基金投資的美國5家公司中，2019年10 月Frequency Therapeutics （Nasdaq：FREQ）、2020年10月C4 Therapeutics（Nasdaq： CCCC） 皆已在Nasdaq IPO。另一間：Viracta Therapeutics 則是在今年11月與美國的上市公司Sunesis Pharmaceuticals（Nasdaq：SNSS）宣佈簽署雙方反向併購（Reverse Merger）的最終合併協定，後續作業預計在2021年第一季完成。合併後的存續公司為 Viracta Therapeutics（Nasdaq：VIRX），接續專注該公司在治療EBV+復發/難治性淋巴瘤的專案臨床階段，並計畫在2021年啟動EBV+實體瘤的1b/2期試驗。

由於EBV病毒一直被視為是與有華人癌症之稱的鼻咽癌有高度關連性，台杉投資將持續關注該公司的研究成果，並加速與台灣醫界及臨床界在此領域的合作。IPO是新創公司出場的重要方式， Viracta這次以反向併購後直接上市，省去了繁瑣的審查流程與市場的不確定性，台杉投資希望藉此經驗，提供作為國內生技公司未來出場的多元選擇之一；這不但能提升國內生技產業的國際能見度，更可孵化更多國際級的新藥公司。

沈志隆表示，以成果而言，Covid對於生技產業反而是多頭的影響因素。特別是台灣在疫情的防疫成果，受到國際矚目與肯定，也強化國際大藥廠及學研單位與台灣生技合作的機會。

沈志隆表示，2020年雖然因為疫情而無法出國，但台灣與美國的數項合作計畫，包括引進外國投資人、促成台灣生醫新創團隊與波士頓、德州及南加州聖地牙哥等地著名的生醫加速器合作計畫，及協助有意進入中國及東南亞市場需求的美國新藥公司建立在台灣的研發中心等等國際合作都在進行中。

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