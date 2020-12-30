情侶相處之道充滿學問，一位男網友在臉書匿名抱怨，女友就像水龍頭，只要一個不順心就開大絕狂哭，而女友平時喜歡看韓劇外，還喜歡「劇情抽考」，有次他回答不出，女友竟邊哭邊說「你根本不愛我」，最後他忍無可忍便決定分手。

一位男網友28日在臉書專頁《靠北女友my girl》匿名投稿，內文崩潰寫下「我的女友太愛哭了，基本上只要不順從她意思，她就會對我哭」，原PO拿看韓劇舉例，有一次他沒陪女友一起追劇，女友就哭了，甚至冷戰了2至3天。

近日女友心血來潮問了他一部韓劇的內容，原PO一時之間答不出來，結果女友「又哭了」，原PO趕緊上網查詢正確答案回答她，不料女友卻歇斯底里的說：「你根本沒認真看，你根本不愛我」，讓原PO好生無奈。

最後原PO在文末說，他決定和女友分手時，對方竟不哭了，還直呼「算是放下一顆石頭了吧」。文發出後，不少網友留言調侃，「很明顯她哭是因為和你在一起！分開了人就開心了」、「她演這麼久你終於明白他的意思了」、「是不是你的臉長的太像洋蔥」、「她開心的笑了只是你沒看到」、「純粹是看到你就想哭吧」。

(中時新聞網)