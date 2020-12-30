集集鎮監視器問題許多居民十分在乎，而鎮公所一直以來都在研擬更全面且根本的解決方案，30日集集鎮公所完成鎮內監視系統的整合優化工程，讓鎮民治安更有保障。

集集鎮長陳紀衡表示，鎮內監視器數量及密度為投縣之冠，但歷年經驗顯示，監視器良率不夠高、拍攝畫面不清楚或調閱時遇到種種不便的狀況，鎮公所全面盤點，新設連線型、高解析度1080P的智慧監視系統，相信對治安維護及調查幫助很多，讓監視器整合資源分配可以更加有效率，也十分感謝集集分局提供電位設置建議，全鎮重要路口都是與分局研議過，非正對家戶門口，因此不會有涉及隱私的疑慮。

集集警分局局長張澤銘表示，在治安及交通工作的部分，都需要監視器協助做還原及釐清事實的真相，尤其是當交通事故發生時，需要調閱行車的來向作判斷，透過這次監視器的盤點，在重要路口增設廣角鏡頭將有非常大的幫助，未來也有助標線劃設及交通道路工程不足的部分，提供給主管機關做改善。

(中時 )