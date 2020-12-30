法務部為了讓受刑人出監後適應職場生活，2017年3月頒布「受刑人監外作業實施辦法」，並自同年6月1日施行受刑人自主監外作業制度，突破每日1200人在監外自主作業，為表彰合作廠商，30日舉辦表揚典禮，包括世紀鋼鐵、龍鋒企業等17家績優廠商獲表揚，蔡清祥表示，受刑人自主監外作業對於復歸社會幫助很大，感謝廠商的支持，也希望未來繼續支持。

目前受刑人自主監外作業支持廠商共有219家廠商，包含製造、印刷、農作等行業，經矯正署審核後選出17家公開表揚。矯正署長黃俊棠表示，受刑人監外自主作業施行後，獲遴選監外作業的受刑人，從以往回家受到冷言冷語，作業後返家「走路有風」，受刑人除了經濟上對家庭提供，更建立了自信心，對教化很有幫助。

受刑人自主監外作業由2017年推動之初的56家合作廠商，到現在已有219家合作廠商協助矯正機關推動自主監外作業，每日出工人數也從每天450人，突破到1200人以上，從事長照、農作、食品包裝等，其中46人出監後仍獲原廠商留用，甚至擔任副理職位，月薪達到6位數。

黃俊棠說，自主監外作業能夠順利推動，最需感謝協力廠商們的支持與接納，期待未來有更多的企業共襄盛舉，共同為促進社會的祥和與安一份心力。

(中時 )