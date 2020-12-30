迎接嶄新金牛年，台中市政府設計市長新年賀卡，向市民遞上12大政績與祝福。今年賀卡以大甲藺草編織工藝為意象，連結早期女性以細膩手工支撐生計的歷史過往，象徵市長盧秀燕面對市政千絲萬縷，仍秉持細心、耐心、效率，編織大台中未來。

台中市政府祕書處表示，市長賀卡報告12項重大軟硬建設，在空汙部份，制定「藍天白雲行動計畫」，以公、私部門並進方式全面改善空汙，空品不良天數由上任前60天大幅下降為27天，PM2.5平均值更創近十年新低。

以大甲藺草為意象，台中市賀年卡遞上祝福與12大政績。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「雙十公車市民限定」成就全國最優惠的公共運輸政策；「調降地價稅20％」以輕稅簡政的方式還稅於民；在嚴峻疫情挑戰下，完成「2020台灣燈會在台中」、「台中購物節」等盛大活動。

祕書處指出，市長盧秀燕上任後力推「台中美樂地計畫」，打造上百座友善公園與舒適公廁環境；完成「大智路打通計畫」超級任務，縮短市民與公車往返前後站的距離；多次流標的「台中綠美圖」及延宕20年「水湳國際會展中心」陸續開工。

社福方面，除「0-6歲幼托全補助」外，打造「公托公幼親子館倍增」，在短短兩年間，親子館由4處增至9處、公托由5處增至14處、公幼由90班增至221班，讓年輕人在台中願生樂養；去年7月「恢復老人健保補助」措施，減輕30萬老人及家人之經濟負擔。

今年市長新年賀卡，從信封到卡片選用純白色調輔以金色紅色燙金，提升節日喜氣感，希望收到賀卡的同時，除了感受祝福、也感受台中的改變，盼2021攜手所有市民一同「犇向幸福」。

(中時 )