賀歲電影《角頭－浪流連》明年2月5日將上映，主要演員「五虎」鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、張再興30日受訪，29日是鄭人碩生日，他許願「你愛的人和愛你的人都會非常好」，被問女友黃瀞怡（小薰）前天食物中毒，他發揮「暖男」本色說：「照顧她一整晚到清晨五、六點，看她舒緩一點我才去睡覺。」張再興讚鄭人碩很體貼，在劇組有什麼都會拿出來分享，「遞食物倒咖啡有什麼給什麼」。鄭人碩日前拍攝瞿友寧新戲，瞿導故意頻喊NG，然後送上生日蛋糕為他慶生，讓他驚喜不已。

《角頭》系列最有名就是打戲，這次在外傳中，「五虎」也因戲掛彩連連，唐振剛在一場幫鄭人碩準備謝欣穎生日驚喜餐時掛彩，「我打開廚房抽屜，抽出刀子，沒想到刀子是刀刃向上，當場血噴出來一直流」，唐振剛原以為只是小傷，拿繃帶纏著繼續拍戲，「拍完去醫院縫了四針，醫生聽完我受傷的原因，虧我說『不容易』！」

張再興有一場從三公尺高的橋上往下跳的戲，被鄭人碩讚「帥氣媲美基努李維」，張再興笑說當時在林森北路的錦州橋拍攝，附近很多卡拉ok店，店裡的阿姨和姊姊都跑出來圍觀，「我問阿姨誰比較帥，她們說是鄭人碩，嫌我長得太老，有點像越南的。」而吳震亞因為體型壯碩，在片中常常一個打五、六個，唐振剛說：「有一場戲打戲，我看到震亞坐在旁邊動也不動，臉色發白都不講話，黃尚禾還跟我說，要我去看一下震亞是不是還活著？」吳震亞被五虎們虧「你是散打冠軍耶」回說：「你們其他人都帥帥拿武器打，只有我一個要打那麼多個！」

黃尚禾則在百人混戰的戲中必須重踩武行胸口，「為求逼真要真的踩，對這位武行很不好意思。」至於這場關鍵打戲如何醞釀憤怒情緒？張再興說：「拍攝的時候就像今天一樣，很冷還下雨，大家脾氣都不太好，都直接來，該打的打，該賞耳光就賞耳光。」

(中時 )