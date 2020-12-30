國際鎳價原料攻上每噸1.7萬美元左右高檔，隨著主要原料價格攀高，不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）明年1月內外銷盤價大漲，內銷304系每噸大漲5500元，外銷每噸大漲200~250美元，在市場預估漲幅之高標。

國際鎳價原料攻上每噸1.7萬美元高檔，隨著主要原料價格攀高，盤元大廠華新率先開出明年1月內外銷盤價大漲，內銷304系每噸大漲6000元，外銷每噸大漲230美元。

燁聯今日開出明年1月內外銷盤價同步大漲，300系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元，430系內銷大漲4000元，316附價每公噸漲1000元。外銷同開高盤，300系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元，430系大漲150美元，316附價每公噸漲60美元。

燁聯本月小漲，300系列大宗不鏽鋼產品內銷開平盤，僅430系每公噸小漲500元，外銷價格每公噸漲30～150美元。隨著鎳價續漲，在原料以及需求回溫帶動，上游不鏽鋼龍頭燁聯明年1月盤價大幅調漲。

本月，LME期鎳價格曾漲到逾一年新高，每公噸逾1.7萬美元，以成本來看，每噸成本增加約百美元；隨著主要原料價格攀高，燁聯明年1月盤價大漲。預料另一上游大廠唐榮（2035）也將開高盤。

第四季鎳價及上游盤價續漲，不鏽鋼廠將跟漲產品售價，增添第四季營運動能。明年1月內外銷盤價進一步大漲，可望支撐不鏽鋼廠營運維持高檔。

(時報資訊)