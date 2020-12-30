美國眾議院沒有能通過2000美元現金發放法案，美股三大指數收跌，結束三連漲。然亞洲主要股市，除日股外，全面收漲。

周三香港恆生指數收漲578.62點或+2.18%，為27147.11點，重返2.7萬點。國企股(H股)收漲213.76點或+2.05%，為10662.93點。

恆指科技指數大漲3.72%。主要科技大咖權值股上漲，阿里巴巴、騰訊、美團皆漲逾5%，京東上漲4.9%。阿里更彈升6.4%，掃除創辦人被約談的陰影，為今日表現最好的藍籌股。

中芯國際一度飆升16%，收漲11.9%，報20.4港元。媒體報導，在新任副董事長蔣尚義帶領下，有望尋求愛司摩爾的EUV光刻機。中芯今日在A股和H股皆上漲。

昨日領跌的汽車股今日彈升1.87%。潤東汽車漲17.9%；廣汽漲3.7%；比亞迪則跌1.29%。

長城汽車漲9.3%。長城最新發布混合動力技術，其檸檬DHT技術被市場認為是低估了，與合資企業的產品相比，被認為經濟和動力上更具有優勢。

(時報資訊)