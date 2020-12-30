新台幣對美元匯率，又向上挺升一步！在封關前一個交易日的今（30）日，台北匯市交易量爆出天量，4點收盤匯價28.507元，較昨日升值0.8分，出現連續第三天走升，加總兩家外匯公司的交易量22.58億美元，將近平常日的三倍交易量。

台股今天在資金行情帶下，除了類股輪動，大型權值股亦上漲，帶動指數大漲逾200點，突破14,600點整數關卡，收在14,687.7點，外資瘋狂回補買超267億，封關前一天台股熱度再創新高。

金融業主管指出，股、匯市2020年封關在即，各企業界、年底作帳／年前結帳的需求極大，台北匯市今天上午盤就出現13.67億美元的大量，全日交易爆量衝破22億美元，「央行很用力要把2020年的匯價守在28.5大關卡！」

台幣對美元匯率30日開盤28.2元，也是當日早盤來的最低報價。盤中繼續改寫23年半來新高價，早盤再度衝破28.1價位，最高衝抵28.095元對1美元，元太外匯經紀公司還報出28.094元的更低價位，台幣單日盤中仍然高達4.2角的升值。

(工商 )