金門是全台第1個全面換裝智慧電表的縣市，目前布建率已達99％。（李金生攝）

台灣電力APP註冊及認證電號流程表。（台電提供）

台灣電力APP讓用電看得見，用電更方便。（台電提供）

3萬餘用戶的金門將因為智慧電表的布建，優先體驗新時代的電力服務。（李金生攝）

金門是全臺第1個全面換裝智慧電表的縣市，目前布建率已達99％，配合下載「臺灣電力APP」，即可隨時查詢用電情況，不必再等2個月後的帳單，也可報修停電、電線脫落或電桿傾斜，讓金門往「智慧島」的目標再邁開一大步。

金門區處長黃甘杏指出，臺電將於109年度完成金門地區智慧電表（AMI）全面布建，成為全臺第1個全面換裝使用智慧電表的縣市，只要配合下載「臺灣電力APP」，並點選「用電管理功能」，即可查詢與繳付最新1期帳單，若完成電號認證，更可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異。依選取不同的時間區間，如每15分鐘、每小時、每日，查詢多種用電圖表，即時掌握用電情形，不必像過去要等到2個月後收到帳單，才知道自己用了多少電，做到自主節電管理。

另「臺灣電力APP」也推出「預繳電費功能」，民眾登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，或到便利商店出示條碼繳費，提高用戶繳費便利性。

同時，如遇家中停電，也可直接透過APP中的「停電報修功能」，掃描電費帳單上QR Code或自行輸入電號，就能通報臺電搶修，臺電也會主動推播修復進度供用戶查詢。

此外，民眾平時若發現電線脫落、電桿傾斜等臺電設備異常，也可結合手機定位拍照上傳現場照片，通知臺電人員盡快搶修，預防停電事故的發生。

臺電強調，「用電看得見，生活更方便」，臺灣電力APP全新改版升級，將提供用戶更多便利，確保和提升供電品質，而逾3萬用戶的金門縣將因為智慧電表的布建，優先體驗新時代的電力服務。

(中時 )