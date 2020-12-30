新冠肺炎疫情尚未解除，許多國人悶了大半年無法出國，把目標轉往相對安全的國內旅遊，在社群網站上掀起一波免搭飛機的「偽出國」景點。元旦連假將至，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園，同時擁有類似日本、葡萄牙兩國美景，是中台灣偽出國旅遊首選之一！

成美文化園占地10公頃，和園內有著「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「瀑布」、「天然畫框」、「池庭」等5大看點，因貌似日本名園之一的「兼六園」，被網友封為「台版兼六園」，今年下半年，參訪人數比去年同期翻倍。。

成美文化園被網友封為台版兼六園。成美文化園提供。

成美文化園也是頂新集團魏氏家族祖厝，其核心建築「成美公堂」原本老舊失修，魏氏後人、頂新和德文教基金會魏應充創辦人特別請來國寶級匠師，歷經多年修復原貌，共有44個展示空間，每個展間均有不同主題，最近的「六藝展間」：禮、樂、射、御、書、數，是訪客必定會互動一番的新景點！

六藝展間「禮」為未來成美周晬禮讚（抓週）場域，設計了聰明門、塌塌米，讓爸媽能夠陪著寶寶從門簾內爬出，對面的「抓週翻翻牆」藉由翻轉的互動體驗，更了解每項抓週道具的意涵。「樂」展間展示出60年代的繁華永靖街景，並設計互動式按鈕，按下就能聽到道地的永靖腔，同時擁有觸覺與聽覺的享受。「射」展間保留了統技藝「剪黏」，是傳統建築及寺廟的裝飾工藝，在成美公堂的屋脊上能看到具有吉祥富貴意涵的剪黏，透過磁鐵拼貼，來認識傳統技藝之美。

成美公堂「六藝展間」是遊客必訪的互動型展間。成美文化園提供。

「御」展間能聞到中草藥淡雅的味道，白色展台上正是飄香的來源，永靖地區早年為台灣重要的中草藥種植、加工集散產地，此展間設計了「節氣溫度計」，抽出溫度計就能看到與中草藥相關的食療秘方。「數」展間為斗榫合縫建築小教室，成美公堂為磚木混造的建築，使用榫卯結構加上科學統計精算，未使用任何一根鐵釘完成修復，桌上的木件能體驗老祖宗蓋房子的智慧，成功將它組合起來相當不易，非常具有挑戰性。

成美文化園特別在園區內的百年古厝巷道，吊掛了百把油紙傘，形成裝置藝術，像極葡萄牙知名的「傘巷」彩虹街景，是fb、ig熱門的網美景點，園方特地請知名紙傘師傅李林秀娣手工製成，呼應古厝象徵的閩客文化，現場也有配置油傘供遊客拍照使用。而冬季限定的「落羽松大道」，擺放了兔子裝置藝術，可愛的造型相當療癒，走在大道上宛如身處在童話世界。

成美文化園鄰近台76線快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園區附設停車場，另提供輪椅，旅遊環境友善，入園門票300元可抵全館消費100元。每天早上9時至下午5時開放參觀，週六、日上午10時半、下午2時半各有一場免費導覽，網址：https://www.cmcp1885.com/。

(中時新聞網)