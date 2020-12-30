公館鄉農會在苗栗特色館設置注連繩編製而成的裝置藝術，營造日本祈福氛圍，迎接新的一年。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府活絡苗栗特色館館場，推廣在地陶業風華，於苗栗陶瓷博物館展出陶藝大師李茂宗的作品外，還有歷屆苗栗陶藝術節作品、陶藝競賽得獎作品等，並且邀請陶瓷、青創及小農產業進駐，今年更結合公館鄉農會的農村嘉年華，營造日本祭典氛圍，打造3處「注連繩」稻草編織藝術打卡熱點，吸引遊客體驗深度體驗公館旅遊。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗陶瓷博物館元旦假期照常開館，除陶博館展示琳瑯滿目陶藝作品外，為更加活化苗栗陶瓷博物館，邀請陶瓷、青創及小農產業進駐，活絡地方經濟。

文官局指出，進駐特色館單位有將苗栗特色館打造香茅精油香氣四溢的茅香炭坊、提供苗栗玩透透的苗栗縣觀光協會，以及技藝精湛的陶藝協會、文化產業藝術協會、柴燒陶藝創作協會、山城藝術文化協會、以斯帖工作坊，另有提供生活陶的青年陶藝家旋轉陶器、在地的公館鄉農會等。

其中，公館鄉農會不但以象徵日本祈福精神「注連繩」稻草編織藝術，在苗栗特色館設置創意聖誕樹、牛年和New Year福臨門等意象編織藝術品，營造日本祭典氛圍外，並在新東大橋與客屬大橋間的15公頃稻田灑下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，打造屬於公館的「花田一路」，將於1月底陸續綻放，並在特色館規畫農夫市集、年貨大街、拔蘿蔔、滷鹹菜體驗等，吸引民眾深度體驗公館農村旅遊。

(中時 )