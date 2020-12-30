南庄青農陳裕夫為慶祝苗栗北橫公路通車，特別手作紀念麵包，上面寫有「北橫」、「平安」來祈求通車平安。（謝明俊攝）

陳裕夫利用農忙之餘，製作手作麵包提供遊客選用。（謝明俊攝）

陳裕夫的手作麵包加入自己無毒栽種的洛神花。（謝明俊攝）

陳裕夫的歐式麵包，是習自名師親授。口感紮實，健康好吃。（謝明俊攝）

聯接三灣、南庄的苗栗縣北橫公路30日正式通車，為了感念北橫公路未來將替南庄帶來更好的觀光產業發展，南庄在地青農陳裕夫特別製作手作紀念酒釀麵包，別出心裁地在麵包上寫上「北橫」、「平安」字樣，一方面博求好采頭，也希望通車平安，結果麵包才一出爐就被遊客搶購一空。

陳裕夫原本是科大食品系，畢業後因對烘培有濃厚的興趣，所以在板橋拜入名師門下，學得一手好手藝，出師後一度被挖角桃園機場知名飯店擔任甜點師，一做就是10多年。

為了不忍見從事農作的老父獨自辛勞，陳裕夫6年前說服擔任營養師的妻子一同搬到南庄，改行做起全職農夫，成為南庄在地青農之一，種植農產包括紅妃木瓜、稻米、溫室蕃茄、玉米、洛神花、地瓜等作物，品質受到許多遊客肯定。

農忙之餘，陳裕夫想起自己最擅長的烘培手藝，想要將自己栽種的食材融入手作麵包中，帶給客人最健康的食物，陳裕夫於是籌買烤爐等設備，利用農餘時間來製作麵包，提供前來南庄遊客另一種吃食享受。

陳裕夫手作麵包，不惜重資選用法國及日本麵粉，並自行製作天然酵母，加上最健康的堅果，以及自行栽種的無毒洛神花等材料，製作出健康營養的歐式麵包。

30日剛好是苗栗縣北橫公路舉行通車，陳裕夫的農場正位在通往南庄重要幹道124乙線起點，為了慶祝北橫通車，陳裕夫清晨3點多就起床製作手作北橫公路通車紀念麵包，並在麵包上寫下「北橫」、「平安」等字樣，來祈求未來通車平安，遊客如雲，結果第一爐一出隨被遊客搶購一空。

(中時 )