桃園市八德警分局大安派出所巡佐邱致誠、警員龔銘傑接獲鄭姓女子報案稱其七旬老父親居住在轄內八德區永福街一段附近，因家人多日都無法聯繫上故趕緊報警處理，員警趕到場後發現鐵門深鎖，呼喊也無人回應，便聯絡鎖匠立即破門進入救護，經消防隊共同協助將老翁送往醫院救護後幸無大礙。

一名鄭姓女子日前上午10時許，來所報稱其居住在永福街一段的七旬老父親多日都聯繫不上，經巡佐邱致誠了解後鄭父有高血壓等慢性病史，便趕緊與警員龔銘傑趕往鄭父住處查看，到達後發現其鐵門深鎖，叫門也都無人回應，詢問附近民眾也表示這兩日都沒看到鄭姓老翁出門，經通知鎖匠開鎖破門進入救援，員警進入後查看發現鄭父仰臥躺於床上，並上前呼叫鄭父，鄭父完全無任何反應，員警立即查看鄭父胸口有微微起伏、尚存微弱氣息，手腳冰冷疑有失溫狀態，員警立即將其旁邊棉被蓋上保溫，並由消防隊進行初步檢視後，立即將鄭父送往醫院急救後，所幸經治療後身體恢復並無大礙，家屬也非常感謝警方的協助。

(中時 )