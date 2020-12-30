輔仁大學有一條著名的巷子，因巷內違停嚴重，整排的網狀水溝孔蓋也容易另機車打滑，曾一周內發生超過5次機車自摔，被學生戲稱為魔鬼巷，近日經議員宋明宗爭取400萬經費，施工重鋪水泥減少水溝蓋孔縫，並增設回復式防撞桿，重新規畫出206格機車停車位，里長翁福德開心表示：「現在應該不能叫魔鬼巷了」

魔鬼巷是輔仁大學前門到後門的最快捷徑，若繞行需增加超過1公里的路程，屬桃園市水利局用地，來往學生眾多，不到3米的路寬常停滿雙排機車，而網狀的水溝孔蓋佔滿路面的一半，許多機車會為避免打滑而騎上人行道，人車爭道狀況相當嚴重，若改繞路將多走，近年輔大醫院成立而導致附近人潮遽增，進而與學生競爭停車空間，讓情況更顯惡劣。

議員宋明宗表示，多次接獲民眾及里長反應，找到相關單位進行會勘，以議員配合款及市府預算共編列400萬經費，在上月初動工，鋪上水泥路面並增設防撞桿，昨天清晨趕工將206格機車位畫好，目前已施工完畢。未來也協調醫院將停車場費用降低及加開接駁車班次與路線，避免附近違停亂象再次重現。

泰山區長林慶豐表示，輔仁大學外牆通道及周邊設施改善工程為貴賢里長翁福德在市府行動治理會議中提出的建議方案，立即邀集相關單位進行現場設施改善及標線施作會勘。完工後除了明顯改善週邊環境，更能保障學生通行安全，提供一個更舒適、更安全的生活環境。

(中時 )