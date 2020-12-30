納豆30日出席人安基金會公益活動，呼籲大家寒冬送暖響應「寒士吃飽30」，他在活動結束後捐出一萬元現金，期盼藉此拋磚引玉。他31日將和蔡尚樺、瑪麗主持「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」，被問遇上霸王寒流如何禦寒說：「今年真的太冷了，場地又大，（水湳中央公園）是大安森林公園2.6倍大，這次很開心搭擋到兩位口條好、頭腦清楚的主持人，基本上我只要扮演好吉祥物角色就可以了。」

納豆表示自己比較擔心蔡尚樺和瑪麗會冷，「我看到定裝，她們兩人穿得滿有誠意，瑪麗還傳簡訊給我，說為了我決定不穿內衣了！」為何要不穿內衣？納豆笑說：「我不知道，可能要提振我精神吧！我只跟她說裡面記得貼暖暖包就好了。」他很期待後台能吃火鍋幫助禦寒，「我覺得很需要耶，目前想要安排一下，跨年時間六個小時非常長。」

納豆難忘去年和前年在日本跨年，「有一年跟朋友在北海道雪場跨年，放煙火很溫馨，還有一年，因為依依夢想跟小丸子一樣跨年，我們去體驗日本傳統跨年，到本願寺敲鐘看東京鐵塔，本來以為會有倒數儀式，沒想到沒有，在場很多老外也很驚訝，就只好自己再倒數一次。」

納豆生日將至，表示身旁友人不斷提醒，讓他驚覺自己邁入四字頭，他難忘和依依交往第一年的生日，女友送他自己手作的彩球，「那是用nubar塑膠盒子做的，用手一拉機關，彩球就會跑出來，裡面寫「納豆生日快樂」，我一直掛在我房間。」至於依依有沒有跟他討論過希望如何被求婚？納豆說：「沒有，我們一個摩羯一個金牛都很務實，我們都討論要不要賺多一點錢，買個大房子可以放衣服和放玩具。」

納豆拿下金馬獎最佳男配角，表示工作有因此增加，目前有一部短片和戲劇在談，但不會漲價，「為什麼要漲酬勞？淑芳阿姨有交代，她一次拿兩座，她講的話我們要聽，明年行程還沒滿，歡迎大家多找我演戲！」

(中時 )