有網友發現好市多悄悄上架重量級甜點，就是重達1.6kg的草莓卡士達塔，讓不少人看完相當心動。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多推出的甜點時常造成轟動，日前就有網網友發現，超邪惡的重磅甜點回歸，就是重達1.6公斤的草莓卡士達塔，一整份499元，讓不少人看完直喊超值得，更釣出許多甜點愛好者，「感覺Costco又再呼喚我了，吃完這個我會肥死」、「這個草莓又紅又大」、「感覺好超值」。

原PO昨(29日)在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在逛好市多時，發現先前的草莓塔再度出現，「重量達1.6公斤！中間有滿滿的卡士達醬，以及一層戚風蛋糕」。原PO更形容外層的塔皮吃起來口感酥脆，且這一整塊蛋糕份量超足夠。

從原PO貼出的照片中可以看到，上頭的草莓給的不馬虎，搭上一旁的卡士達醬看起來相當可口，不少網友看完後相當心動，「太誇張了，流口水」、「我又被燒到了」、「塔皮是酥的！」，但有網友看完份量後擔憂，「好吃歸好吃，但這好像是個熱量炸彈」。

但是，仍有吃過的網友反推，「買了一次之後，再也不買，5個大人居然吃不完，吃到最後很膩不好吃」、「今天去新莊店有看到，但建議要買的朋友要多注意上面的草莓，有些品管的不是那麼優，有幾顆快爛掉還有大黑點」、「剛看到有人買，但他的草莓沒放這麼飽滿」、「我每次都沒辦法買好市多甜食，太大份了」。

(中時新聞網)