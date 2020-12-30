立法院今日通過「實價登錄2.0」，共有五大重點，分別為完整揭露門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、增加主管機關查核權、屢不改正者加重處罰、禁止紅單轉讓。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，此次通過的五大重點中，門牌全面揭露及預售屋即時申報在前次修改已做考量，但當時未能通過，這次因今年房市大熱，政府大力壓制投資買盤，連同紅單禁止轉讓也一併通過。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，實價2.0將過去被詬病的成屋去識別化與預售屋價格不透明兩大問題一次解決，有助於資訊透明與房市健全，但初期可能有不肖業者作價等歪風，主管機關得思考在規定之外如何落實政策與民眾期待，會是之後的考驗。

實價登錄自2012年實施以來，帶動不動產市場交易逐步走向透明，但門牌以區段揭露一直為探討重點，前次修法也未能通過全面揭露門牌，這次大動作改革整頓房市。郎美囡分析，這次全球受疫情所困，但國內房市卻風起雲湧，加速政府推動資訊透明化的決心，過去因擔憂個資問題，門牌及地號以區段方式接露，民眾難以掌握確實交易資料及房價，全面揭露後有助於價格透明化，此外，預售屋應於簽訂買賣契約書之日起30日內向主管機關申報登錄，可解決預售成交價往往在2~3年交屋後才揭露的時間差，對於購買預售屋的買方而言，更能掌握價格走勢，也有助於市場價格的評估與統計。

(時報資訊)