小禎(胡盈禎)離婚後曾失控暴肥，經檢查才發現罹患多囊性卵巢症候群，導致內分泌失調，當時吃藥與節食效果都不佳，最終接受微創手術治療，並配合調整飲食、積極運動，終於恢復好身材，不時在社群分享美照，她今天更大方公開身體質量報表，表示「減掉一個正常女性的體質率」，引發熱議。

小禎當年以模特兒身分出道，臉蛋亮麗又身材高挑纖細，沒想到婚姻波折不斷，也摧毀她的健康，不但暴肥到90幾公斤，身體還莫名疼痛，某次更是打個噴嚏竟站不起來，要女兒攙扶她上廁所，結果住院一週，她才驚覺該對自己的健康負責任，積極治療。

小禎接受手術並開始運動減肥後，短短半年就甩掉41公斤，而她做的並非減掉體重而已，小禎今在IG貼出自己的體脂肪率變化紀錄表，可以發現她每個月測2次體脂肪率，8月時還有23.8%，如今已降到16.6%，讓她開心直呼：「爸、媽～我增肌減脂成功了」。

小禎透露，其實她最胖的時候，體脂高達41%，如今降到16.6%，減去了24.4%，「等於減掉一個正常女性的體質率耶！爽爽的」，她也透露是接受了健身房的增肌減脂課程達成目標，值得注意的是，圖表中小禎將體重部分打了馬賽克，被網友詢問原因，她表示：「因為我不想要大家陷入數字的迷思」，強調改變體質該從運動做起，如今成功健康瘦身，經期也恢復正常。

(中時新聞網)