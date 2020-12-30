港股2020年最後一個期指結算日發力造好，恒指創逾十個月高，科技指數明顯跑出。

恒生指數30日高開126點，早段升幅曾縮至102點，見26,670點全日低，之後上漲，上午曾飆430點，中午漲348點。大市午後中段突然發力抽升，突破二萬七及11月25日的27,040點阻力，尾市最多漲590點，高見27,159點，見2月21日以來高位。恒指最終收報27,147點，漲578點，漲幅為2.18％。

香港信報報導，國企指數30日報10,622點，上漲213點，漲幅為2.05％。恒生科技指數急漲297點，漲幅為3.7％，報8,295點。大市30日成交額增至1,533.21億港元。

個股方面，北水近日力吸的騰訊飆5.5％，報559.5港元，成交居首，達161.72億元。成交第二大是阿里，急漲6.4％，報236.2港元，為表現最好藍籌，兩日彈升12.5％。港交所、藥明生物、安踏、蒙牛及舜宇均創52周新高。

(工商 )