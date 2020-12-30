現行《動保法》規定，動物飼主以年滿20歲為限，使得各縣市動物送養機構對於領養者年齡都設有20歲限制，如今配合《民法》將成年年齡從20歲下修18歲，立法院今也配合三讀通過《動物保護法》修正案，將法定飼主年齡改為成年的18歲，預料未來各動物送養機構也將配合放寬收養者的年齡。

立法院日前已將民法當中成年年齡從20歲降為18歲，相關配合的法令，也在近日接連做出修正。其中，有關《動保法》第五條當中，動物飼主以「年滿20歲為限」的條文，也在此波修法潮中完成修正，下修至18歲的新成年年齡。

而此次修正的影響性，在於目前各縣市動保機構對於寵物領養者的年齡，因配合過去《動保法》規定，均設有「年滿20歲」才能領養動物的規定。如今，隨著《動保法》完成修正後，預計各動保機構也將配合下修領養者的年齡，從過去的20歲降至18歲。

隨著台灣飼養動物興起「領養代替購買」文化，如今領養年齡又進一步放寬，將可讓更多年輕世代參與領養，提早做動物的夥伴。

(中時 )