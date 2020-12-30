2020是大陸資本市場成立30周年，也是A股進退場制度的發展年度。不僅註冊制大幅推展，退市制度、企業家數的增加趨勢也預計成為「新常態」，合計今年有16家A股企業被強制退市，創A股退市家數的年度新高，回顧2015年至2019年，A股退市企業數量分別僅7家、1家、5家、5家、10家。

但跟海外資本市場比較，仍顯得A股相對「溫柔」，以美國納斯達克來看，大約每年有200家企業退市，紐交所平均每年退市數量也超過180家。

在業內人士看來，隨著註冊制大幕拉開，各項設計規則逐步完善，A股即將邁入退市「新常態」。

據《齊魯晚報》報導，透過不完全統計截至12月初，今年大陸A股已有16家公司被強制退市，其中9家為面值退市、6家為財務退市、1家為規範退市。另加上＊ST剛泰29日晚間公告，已連續20個交易日收盤價低於股票面值（1元），上交所決定終止上市，將從2021年1月7日起進入退市整理期。

(旺報 )