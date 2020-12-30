搶攻國旅商機，屏東縣加碼補助，4個月滾出超過35億觀光財。（林和生攝）

迎接後疫情時代，屏東縣政府為爭取龐大國旅商機，加碼旅遊補助，新北市婦人徐周麗鉅今年9月與家人同遊墾丁，幸運抽中價值約60萬元汽車，她接獲通知時一度以為遇上詐騙集團，30日特地南下領車，直呼「真的太幸運了」。

幸運獲得TOYOTA VIOS的徐周麗鉅表示，過去常出國旅遊，今年受限疫情只能在國內走玩，9月便與家人同遊墾丁，入住恆農飯店親子房，不久前接到不熟悉的號碼來電，開頭第一句便恭喜中獎，讓她直覺是詐騙隨即掛上電話，對方一共打了3、4次，自己也上網核對名單，才確信是那幸運兒，真的不可思議。

根據縣府統計，屏縣今年7月1日至10月31日安心旅遊補助期間，共有35萬4700間房提出申請，補助金額達3億5470萬元，估計為地方帶來35億4700萬元觀光收益，若包含周邊吃喝玩樂等旅遊產業，經濟效益更為龐大，也讓國境之南深厚底蘊再次被看見。

屏東縣長潘孟安表示，5月底衛福部長陳時中前來墾丁示範防疫旅遊後，即親率縣府團隊一日拜訪5個縣市，推廣屏東觀光，並補助舉辦抽獎活動，且獲得在地企業主動加碼提供汽車，就是要讓民眾在屏東玩得愉快、吃得爽快、買得痛快。

根據國際疫情發展趨勢，潘孟安研判，上半年外國行恐不樂觀，為繼續爭取遊客來到國境之南，他推薦，冬季北部溼冷，此時造訪屏東正對時。

可以走一趟四重溪溫泉季，增加自己的桃花好運氣，也能到海口欣賞落山風藝術季，感受逆風飛行的創意，除此之外，還可在360度無敵視角的龍磐公園迎接2021年全台平地第一道曙光，總之，來屏東就是好玩多一度、幸運多一度。

(中時 )