國際扶輪社30日捐贈1輛行動診療車，給南投基督教醫院。（廖志晃攝）

國際扶輪社30日捐贈1輛行動診療車，給南投基督教醫院。（廖志晃攝）

南基醫院院長鄭均洹，在行動診療車內，示範為患者治療。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，偏鄉資療資源匱乏，全縣13鄉鎮市有8鄉鎮沒有醫院，長途就醫往往緩不濟急！國際扶輪社30日捐贈1輛行動診療車，給南投基督教醫院，造價300多萬元的行動診療車，儀器設備齊全，可在車上進行手術、接生及超音波掃描等，提供偏鄉民眾最及時的醫療服務。

國際扶輪3502地區桃園向陽扶輪社長吳莉琴，代表捐贈「扶輪精彩3號」診療車，由南投基督教醫院院長鄭均洹代表接受，；南投縣長林明溱、衛福部健保署長李伯璋、彰化基督教醫院副院長周志中等人共同見證。

林明溱表示，南投縣共13鄉鎮市，其中有8個鄉鎮沒有醫院，偏鄉路途遙遠，交通不便，民眾就醫舟車勞頓很辛苦！感謝國際扶輪社關心偏鄉醫療及居民健康，慷慨捐贈行動診療車，結合南基醫院深入偏鄉。

鄭均洹表示，國際扶輪社聯合捐贈的行動診療車，配備超音波檢查設備、心電圖檢測儀、診療床等，功能完善，讓行動診療可以提供實質的醫療服務，如肝炎患者能執行超音波，心臟問題不只是醫師聽診，而是能透過心電圖，取得影像與數據，改變醫療服務模式，大幅提升偏鄉醫療服務能量，透過走動式醫療服務，讓醫療資源可以走進偏鄉社區，解決就醫民眾交通不便的困難。

國際扶輪3502地區總監朱立德表示，在國際扶輪全球獎助金計畫下，凝聚友社力量做社會服務工作，今年將捐贈10部診療車，繼金門、雲林及花蓮之後，捐贈第4輛行動診療車給南基醫院，提升偏鄉醫療服務品質。

(中時 )