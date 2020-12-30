曾與藝人蕭敬騰合拍公益廣告的前手球國手陳敬鎧，車禍後宣稱失明，卻被保險公司查出還能運動跳舞，遭判1年2個月定讞，高雄高分院30日針對國泰人壽民事部分進行再審，宣判大逆轉，判陳確實視力受損，100萬元保險金免還定讞，陳敬鎧先前向3間保險公司領的522萬元保險金均免賠。

陳2009年11月24日晚間在彰化市區騎機車與施姓國小老師發生擦撞，就醫之後宣稱視力受重創，向國泰、南山和明台3家保險公司請領522萬元保險金，施姓教師求償千萬元，但施男暗中蒐證，拍到陳丟接飛盤、教打網球、跳舞，檢舉陳裝瞎詐保。

高雄高分院認為，陳敬鎧發生車禍後經鑑定中央區視力僅為0.00055（0.01 以下就是盲人），且將他的雙眼蒙蔽，也能繼續跑跳自如、打籃球、射接飛盤，與一般視力功能正常人無異，所以無法從外觀上認定陳敬鎧有詐盲的情事，且透過彰基、榮總、振興等醫院檢查、核磁共振報告及殘餘視覺鑑定，確認陳確實受車禍影響、視力剩不到0.01，因此判陳敬鎧免還理賠金。

(中時 )