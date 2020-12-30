全台急凍！根據中央氣象局天氣預報資料顯示，今（30）日寒流迅速南下，上午起局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今、明兩天局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，準備參加跨年活動的民眾請務必做好防寒準備。

這波寒流會讓人相當有感，不少人習慣使用暖暖包來驅寒，不過，日本1項調查卻發現，9成民眾使用暖暖包方法錯誤，並非「搓到發熱，放口袋」這麼簡單。正確使用則為，搖一搖暖暖包，只要3至5下，就開始發熱了，如果不斷搓揉，這會讓裡面的鐵粉受熱不均，容易變得不暖，這是最常見的錯誤使用方式。

日本1項調查卻發現，9成民眾使用暖暖包方法錯誤，並非「搓到發熱，放口袋」這麼簡單。（圖/NOW健康提供)

至於暖暖包應該放在哪個部位？答案是「腰部」，口袋絕非首選。不少人習慣用手拿著發熱的暖暖包，日本醫學博士福田千晶認為，這只會讓雙手暖和，無法讓其他部位暖起來。

在福田千晶所撰寫《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機》一書中提到：

身上如果只有1個暖暖包，就應該放在腰部，因為腹腔器官如肝腎，血流量較多，腰部如果暖活，四肢末端也會逐漸暖活。其次可將暖暖包放在背部、腹部與頸部等部位，除了達到保暖效果，還舒緩頭痛、痠痛等症狀。

皮膚科醫師趙昭明建議，使用暖暖包時，不可直接貼在皮膚，中間一定要隔著衣服或是襪子，此外，頸部、腋下、腳底板，因為皮膚薄較薄，使用久了，容易燙傷。

氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招

趙昭明提醒，糖尿病患者，以及末稍循環較差、免疫力不好的老年人使用暖暖包時，務必謹慎，睡前不要使用暖暖包，因為對溫度感受能力較差，可能一不小心就燙傷。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)