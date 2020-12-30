因應桃園以南水情吃緊，農委會宣布新竹、苗栗及台中地區，明年一期稻作停灌。苗栗縣苑裡鎮農會多年主辦「彩繪稻田」，因稻田屬於灌區，令外界關注彩繪稻田是否因停灌破天荒停辦1次，不過鎮農會30日表示，彩繪稻田區地主之前有打井，將取用井水灌溉照常插秧辦理。

苑裡鎮農會18年前獲得苗栗區農業改良場技術轉移，成為全台稻田彩繪的領頭羊，利用不同顏色的水稻，把稻田變身平面廣告看板，不僅吸引人潮，也提高農產曝光度，增加農民收益。水情不佳，新竹、苗栗、台中地區2021年一期稻作宣布停灌，影響苗栗穀倉苑裡知名景點「彩繪稻田」是否續辦。

苑裡彩繪稻田區位於苑裡鎮農會山腳辦事處旁，屬於鯉魚潭水庫下灌區，為農田水利署台中管理處管轄，也被列入明年一期稻作停灌範圍，鎮農會稻田彩繪主辦人李忠祐表示，該田區是農會向私人承租，地主先前就有打灌溉水井，若水庫無法灌溉，可啟用該水井取水灌溉。

由於該水井為私人所有，農會暫不擔心搶水問題，卻很擔憂再不下雨，屆時連水井都沒水可用，彩繪稻田可就真得停辦1次。李忠祐指出，他承接彩繪稻田業務3年以來，1年兩期稻作，兩次彩繪稻田作品不曾缺席，就是看重彩繪稻田能帶動觀光商機，若有井水，仍會按照正常插秧時程辦理，預計明年5、6月有一期作新主題亮相。

(中時 )