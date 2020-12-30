台中市太平區永億段社會住宅30日盛大舉辦開工典禮，台中市長盧秀燕也親自出席，她除表示，台中市的社宅是比豪宅更讚的好宅，且為了反空污，社區內也將設PM2.5微感監測器，施工期間注意防塵。

「太平區永億段好宅」基地臨近太平區圖書館、長億活動中心、長億國小、長億國中，生活便利。基地面積4691.02平方公尺，規劃為地下2層、地上9層的2棟複合式混居的社會住宅。其中地面層設有店鋪5戶，2樓以上居住單元則提供了1房型81戶、2房型62戶、3房型17戶，共計160戶的優質住宅社區，預計112年底完工。

盧秀燕動土時強調，台中市興建社會住宅盼實現居住正義，她上任後開工的不是社會住宅，是比豪宅還要好的好宅，其門廳和一切公共設施都是和豪宅一樣的建材、一樣的設計，

但一般的豪宅「貴松松」，但是沒有一些社會福利的措施，但台中市興建的好宅，有托嬰中心、小朋友閱覽室、共享廚房、親子活動空間等公共設施。

她更強調，因為我們重視空污，未來社區裏會有PM2.5的微感監測器，居民可以了解今天空氣好不好，一般的豪宅有裝這種東西嗎？另外，整個工地在施工的過程要減少揚塵，所有施工機具加裝濾煙器、營建工程立面防塵網及綠美化，加強工程管理以利防塵、防煙及防污染；盧秀燕承諾，好宅蓋好後租金一定比市面上便宜。

「台中市太平區永億段好宅新建工程」動土儀式，除市長盧秀燕外，都發局長黃文彬、住宅發展工程處長許由興、太平區長許貴芳、台中市議員李麗華皆出席；另外，立法委員何欣純、市議員蔡耀頡、張玉嬿、賴義鍠等人也派代表共襄盛舉。

(中時 )