恆春警分局為因應元旦迎曙光的人車潮，自元旦凌晨0時至早上9時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛（含汽、機車）進入；而墾管處則設置2處接駁站（鵝鑾鼻公園停車場、滿州界碑停車場），自元旦凌晨3時30分起，視遊客量適時發車開往龍磐草原，觀賞完曙光到早上8時也將接回民眾至2處接駁站。

警方表示，從元旦早上6時至10時在各重要路口均加派警力疏導，另針對轄區易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁地區等路段，秉持分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等4項作為，來疏導元旦迎曙光的假期車流。

另墾丁大街也將進行車輛單向管制措施，明年1月1日至3日，每日18時至22時管制南下車輛從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下；北上車輛則行駛墾丁大街、禁止進人大灣路。

(中時 )