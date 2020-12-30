55歲張咪以電視劇《公關小姐》的主題曲《奉獻》和自傳電視劇《孤星》成名，是大陸一代歌手，不過她去年底卻發長文、吐自己罹患癌症晚期，經過治療後，張咪則在今年6月宣布抗癌成功的好消息「我終於戰勝了病魔」，而張咪近日則現身伸展台走秀，她發文吐一句「享受舞台」更是惹淚。

張咪去年11月發長文感嘆，吐自己罹患癌症晚期，雖然張咪沒有透露詳細病情，但仍讓她難以接受生病的事實，所幸在醫生和親友的鼓勵，也讓張咪有勇氣面對對抗病魔，她也曾正能量說：「我覺得這不是死神的最後通牒，這只是我人生中的一場小感冒」。

終於張咪在今年6月宣布抗癌成功的好消息「我終於戰勝了病魔，一切都過去了」，表示雖然癌症耽誤生命的時間，但仍不影響她對美好的嚮往，而張咪恢復健康後也相當樂活，她重視運動、家人相聚時光，同時也熱心公益。

張咪微博全文。（圖／取材自張咪微博）

而張咪近日則現身伸展台走秀，她身穿橘黃色洋裝、腳踩恨天高，整個人氣勢十足，不說還看不出張咪已55歲了，同時，張咪也在微博寫下：「T台Show，享受舞台！」正能量發文振奮人心，也讓網友紛紛直呼：「張老師身體恢復得好嗎？祝你健康平安」、「風采依舊」、「為妳開心」。

(中時新聞網)