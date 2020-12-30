Yahoo奇摩股市App 30日公佈五大財經榜單，2020年度熱門台股榜再度由電子股霸榜，「護國神山」台積電業績噴發奪冠，擠下蟬聯兩年冠軍寶座的鴻海。

年度熱門ETF榜單則是兩樣情，分別由股息蒸蒸日上的元大高股息奪第一，緊接在後的則是因油價崩跌下市的元大S&P原油正二。

Yahoo奇摩股市App公布包括第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2020年度「十大熱門台股榜」、「十大熱門ETF榜」、「十大熱門財經事件榜」。

綜觀第四季，疫情趨動加上電商旺季，陽明、華航、長榮海運等運輸類股搶攻三席次，華邦電、同致、中鋼、漢磊、日月光則皆逆勢成長入榜。 除息帶動小資族瘋狂存股，元大高股息40天帳面賺10%，穩坐ETF榜冠軍寶座。

疫情讓股市動盪不安，美股、台股慘跌又暴漲，V型行情讓投資人先哭後笑，大洗三溫暖，成為年度財經事件焦點！油價崩盤、「天國一輝」生技題材股、盤中交易新制等也是股民熱議話題。

(工商 )