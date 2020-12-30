運達投顧分析師洪任浚表示，台股在台積電（2330）與聯電（2303）帶動下，再創下歷史新高。而在類股輪動方面，航運類股休息，轉向塑化族群接棒。然而，加權指數的大漲，目的是為了富時100指數、周選擇權30日的結算，後續能否具備持續上攻的力道，31日收年線時才會見分曉。

美國通過經濟刺激法案，預估將帶動美國的經濟成長率提升至5％。而央行不斷釋放資金，帶動國際原物料上漲，加上大陸陸續釋放基礎建設案，無疑促使鋼鐵材料需求起飛，在實體經濟面的帶動下，預估這樣的趨勢將持續至明年，台灣鋼鐵類股今年在漲價題材的帶動下，股價紛紛走高。

此外，不鏽鋼受惠於半導體設備需求強勁、大陸公共工程訂單釋出，預估將出現一波漲價潮。此外，國際油價出現強彈，美國布蘭特原油兩個月來大漲四成，帶動塑化產品報價上揚，原先的低價庫存將轉變為企業獲利，投資人可留意。

個股方面，本周納入投資組合的尼克森，5G與車用產品帶動MOSFET需求強勁，在報價上漲利多推升下，股價走強。

選股方面，台達化受惠ABS、PS系列產品報價走升，帶動營收成長，雖短期內報價有些許下滑，惟在終端需求持續強勁下，12月營收有望維持成長走勢，只要利差狀況仍然存在，今年獲利將有望創下歷史新高。

(工商 )