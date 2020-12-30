中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組日前針對出院標準進行討論，召集人張上淳近期透露，未來只要兩次採檢中一次為陰性、一次Ct值高於34，或是兩次檢驗Ct值都高於34就可出院，但這項措施還得等指揮中心檢視再決定。對於相關配套措施，指揮官陳時中今表示，如果對社區沒風險，繼續留在醫院也不好，會仔細思考，他是比較傾向出來後採取加強班自主健康管理，禁止到公共場所。

張上淳今日表示，上周四專家會議就解隔離條件做討論，參考了各國資訊後，一方面要顧及社區的安全，不造成不必要的威脅，第二個則是鼓勵確診者過去隔離的時間比較長，後期容易陰陰陽陽。

張上淳說，早期我們三採陰才準出院，後來的證據顯示不必擔心復陽問題，國內也有一採陰後跑出弱陽的個案，但我們了解CT值32以上已經不太能培養出病毒，34以上確定不會有病毒培養出來，幾乎沒有例外。

日前張上淳透露的兩次採檢中一次為陰性、一次Ct值高於34，或是兩次檢驗Ct值都高於34就可出院的措施，顧及到了社區的安全，以及長時間隔離的心裡負擔才做出的初步決議。張上淳表示，這背後還是有配套，但因為只是初步建議，還需要指揮中心檢視再對外說明。

陳時中對此表示，我們認為這應該是沒有問題，如果對社區沒有風險，留在醫院會持續消耗量能，這也不好。我還會仔細做思考，和張教授請教。陳時中個人傾向出來後採取加強班自主健康管理，禁止到公共場所，畢竟大病初癒，在家休息較好。

(中時 )