三洋紡（1472）今舉行法說會，副總經理蔡輝明表示，三洋紡將在明年元月舉行董事會，確定取得上鋌營造的董監席次，目前上鋌營造為3董1監，明年元月三洋紡將派駐法人代表進駐上鋌營造，至於要取得幾席董事尚在規畫中；明年三洋紡將新增營建相關事業群，作為和子公司上鋌營造的溝通對口。三洋紡在今年10月進行私募，策略投資人高雄洪氏家族除了透過私募注資三洋紡2.2億元，並也承諾引進新的營建投資項目。

三洋紡在上周（24）日停牌，並召開重大訊息說明，宣布以7.75億元收購上鋌營造公司，未來將轉型拓展營造新業務，力拚營運能夠轉虧為盈。三洋紡本月董事會決議以每股31.03元，總交易金額7.75億元，取得上鋌營造公司100%股權。資金來源將以自有資金及銀行借款分期支付。

上鋌營造總部位在高雄，是高雄著名的洪氏家族，上鋌營造董事長也是國統(8936)董事長洪雅滿的弟弟。上鋌營造主要承接南部公共工程，資本額2.5億元，具有甲級營造證照，自來水承裝證照，電器工程承作證照等。三洋紡上月結束桃園廠營運，公司急思轉型，上鋌營造的老闆與三洋紡董事長陳和順是好朋友，三洋紡最後決定將跨足營造事業。今年上鋌營收約1.4億元。

三洋紡桃園廠11月15日起停產，未來的資產活化動態備受矚目，是否會交由上鋌負責建設開發，引起關注。據先前的估價，桃園廠潛在的價值約6億元，現階段公司希望先把這次併購案完成，接下來再討論舊廠活化的問題。

三洋紡今年前三季稅後淨損2.78億元，每股虧損6.04元，為求永續發展與企業多角化經營，決定收購上鋌營造。上鋌目前仍為獲利，預計在明天12月31日完成交割，明年開始認列上鋌的營收獲利，公司期早日轉虧為盈。

三洋紡桃園廠停產後，已經沒有自己的紡織工廠，除將已承接的訂單全部外包給同業生產及出貨，三洋紡預料接下來紡織相關接單恐進一步縮減。紡織業務結束後，三洋紡營收只剩下去年收購的威爾斯，也就是商品事業群目前負責的項目，以寢具銷售為主，如床組、背胎、枕頭、毛毯、涼被等。往年第4季為國內百貨周年慶，是寢具銷售旺季，為三洋紡年底營運提供支撐。

(時報資訊)