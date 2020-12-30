中興電(1513)下午召開法人說明會，全場出現爆滿情況，董事長江義福指出，在重電本業獲利穩健、太陽能售電收入開始貢獻、都更案獲利認列下，看好明年中興電營收及獲利有兩位數成長，未來3年維持逐年成長表現。

該公司11月營收12.68億元，年成長16％，累計前11個營收121.94億元，成長13％，創歷史同期新高。在台電強化電網、增加設備、汰舊換新，以及台灣前瞻基建、台商回流建廠等需求帶動下，目前中興電的重電事業群在手訂單約270億元，訂單能見度長達2年，其中氣體絕緣開關(GIS)的重電設備產能持續滿載，電力事業群未來2年獲利穩定。

中興電規劃朝綠能服務控股公司發展，江義福指出，已經成立香港控股公司ME Energy，資本額為3500萬美元，明年第1季中興氫能完成分拆，由香港ME Energy公司控股印度、馬來西亞子公司，朝IPO計畫邁進。

中興電也轉型成太陽能電廠營運業者，手上投資7家太陽光電SPV公司，未來會整合設立一家控股公司，預計2023年第4季完成，旗下包括台南七股案、花蓮案及洄瀾東電200M，其中2019年8月取得台糖七股太陽能光電廠總建置容量擴增至216MW，等於佔台灣用電量0.1％，預計2021年8月底前併聯發電。中興電在花蓮還有一座800MW的太陽能電廠正在開發中，2022年6月併聯發電75MW，2023年底第二階段新增200MW，未來再增150MW及350MW。

七股及花蓮兩案總計年發電量5.54億度，年營收貢獻26.5億元，20年總發電量120.73億度，營收屆時達530.1億元。洄瀾東電將在2023年12月啟用。七股及花蓮兩案加起來每股盈餘貢獻度合計1.5～1.6元。

嘟嘟房全台共有場站340站，今年營收約20億元，預計2021年第4季分拆，未來整合線上、線下管理系統以及充電站，打造停車生活圈，預估明年營收與今年持平。

中興電手上有一筆敦南御所都更建案，今年銷售約4成，入帳達7億元；2021年第1季三重兩棟將申請建照，中興電可分得45％，預估獲利7億元。

(時報資訊)