跨年夜氣溫恐刷15年新低，電商大搶最冷跨年商機，網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，今起將迎來入冬首波寒流，站上近兩周(12/15-12/28對比12/1-12/14)居家保暖家電商品銷量成長近2倍，派對娛樂商品亦有成長近50％的亮眼表現。富邦媒(8454)旗下momo購物網保暖小物買氣較上月成長達5倍，跨年活動拍照不可少，相關3C周邊買氣成長約3成。此外，新曆年後緊接著邁入農曆年，網家也瞄準龐大的年菜商機，PChome 24h購物持續以多元新品策略搶市，宣布開賣國立故宮博物院首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，更為線上唯一獨家販售通路，刺激年末銷售動能。

入冬後首波寒流報到，今年預估將為近20年來最冷跨年夜，為在家取暖迎新年，做好完善的抗寒準備，站上居家保暖家電商品需求持續高漲，PChome 24h購物觀察發現，保暖商品中以電熱毯、電暖爐兩大品項最受市場歡迎，且以搭載安全防護裝置、具備多重安全規格的大品牌為主要採購趨勢。

由於天寒加上疫情影響PChome 24h購物指出，今年多數消費者籌備在家聚會跨年，適合多人娛樂的遊戲商品熱賣，且以桌遊、麻將、轉盤遊戲等三大類品項最受市場青睞，熱銷價格帶則落在500～1000元。

新曆年後，緊接著就是農曆年到來，近年來可即食覆熱的調理冷凍料理，因其食用極具便利性，已逐漸取代傳統大費周章烹調方式。PChome 24h 購物開賣國立故宮博物院與祥瀧雙品牌年菜料理，其中「朕的年菜」取材史卷記載的過節風俗，強調「讓每道年菜都有圍爐守歲的溫度」，而「朕的佛跳牆」取自清朝「霽青描金游魚轉心瓶」史物，具「年年有今朝，歲歲長相見」的寓意。PChome 24h購物表示，積極開發跨界新品，建立市場銷售獨特性，亦持續開創新穎的消費模式，拉抬商品銷售格局，未來將引進更多話題新品，開創更寬廣的銷售商機。

(時報資訊)