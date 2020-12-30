苗栗看守所結合宗教力量及家庭支持，增加收容人改過向善動力，日前在聖誕節當日，舉辦「基督教家庭日」活動，活動中並有收容人「創意聖誕卡片比賽」，讓收容人將祝福心意送給家人。
苗栗看守所的「基督教家庭日」，是由更生團契苗栗區會全力支持，更生團契先前才協助看守所完成禮拜堂的裝飾，簡潔而典雅的佈置，以及發光的十字架，更能顯現出聖潔氣氛，參加的收容人及家屬們，在禮拜堂內隨著牧師的佈道，與家人共同沐浴在主耶穌的關懷中，每個人都露出了平安喜樂的笑容。
一位攜子入監的女性收容人，帶著甫週歲的孩子一起接受了牧師的祝福，紅著眼眶表示，出監後一定會認真的生活，好好輔養孩子長大。而另一位男性收容人也表示，入監好一段時間了，感謝父母親及妻子的不離不棄，有家人的支持和神的眷顧，出監以後，一定不會讓家人失望的。
這次的活動中還安排「創意聖誕卡片比賽」，鼓勵收容人發揮創意，創作出與一般不同、想送給家人的賀卡，在聖誕節當日評分完畢後，讓收容人把自己創作出來的賀卡寄回家，送給家人一份最特別的聖誕祝福。
苗栗看守所指出，宗教的心靈洗滌和家庭的關懷支持，同樣都是引導受刑人向善最大的力量，相信受刑人在接受宗教和家庭傳遞的正向能量，必定能堅定改過的決心。
(中時 )
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