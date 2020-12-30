桃園過去強制學生參加小學生基本學力檢測，但不時傳出學校反覆練習提高分數，或班際間競逐比較的扭曲現象，也因其他縣市都採自由報名，桃園參與人數占一半，桃園平均分數幾乎等於全國平均，因此桃園決議取消運行4年的國小學力統一檢測，避免學力檢測影響教學正常化。

教育局國小教育科指出，桃園市自2017年開始，每年編列約300萬元經費要求全市3、4、5年級學生參加國家教育研究院舉辦的「國民小學學生基本學力檢測」（隔年轉由台中教育大學主辦），但實施4年下來，發現其他縣市都採自由參加，像是今年約有8萬學生參加，但桃園就近5萬7000人，占超過半數，也導致桃園分數落點也幾乎等於全國的分數落點，無法看到地區差異。

教育局也發現有學校一心想提高分數，讓學生反覆練習，增加學童課業壓力，也有部分班級相互比較甚至貼標籤。教育局指出，本來參加測驗是要了解學生不足處，但其實教育部的「學生學習扶助科技化評量」就能透過系統篩選、檢測、追蹤，扶助學習落後的學生，因此為了避免學生參加過多紙筆測驗，經桃園市教育局經教育審議委員會審議後，決議明年不再強制學生參加國小學力統一檢測。

教育局指出，108新課綱強調素養導向和多元評量，力拼紙筆測驗最小化，不諱言紙筆測驗有必要性，但比較標準單一，多元評量更能看見孩童多元能力的發展及學習歷程，希望透過教師平時的形成性評量或口語評量達到檢測效果，並善用國家教育研究院素養導向命題題庫，扶助學習落後的學生。

桃園市國民教育輔導團也在研發概念式模組化教學，由輔導員錄製教學影片，讓教師現學現教，加上輔導員的入校輔導等服務，希望讓孩子「壓力少一點，夢想大一點；資源多一點，負擔少一點」。

(中時 )