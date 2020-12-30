立法院24日院會上演萊豬表決大戰。（資料照，姚志平攝）

台灣民意基金會29日公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，認為其第二任蜜月期已經結束。對此，精神科醫師沈政男斷言，「20%的防疫紅利使用殆盡，明年八月蔡英文滿意度恐跌破30%」。

台灣民意基金會最新民調顯示贊同蔡英文有53%，比過去下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束；沈政男今(30日)在臉書寫下，仔細看蔡英文的歷年民調可以發現，人民對她的基本印象，也就是沒做什麼好事，也沒犯什麼錯，就是40%左右的好感。但他分析，目前的民調代表蔡英文的防疫紅利有20%，而萊豬的殺傷力如何，尚難完全底定，但可以肯定的是，當人民對防疫成效越來越疲乏，萊豬的殺傷力就會凸顯出來，不再被掩蓋。

沈政男認為，「甚至可以這麼預測，到了明年八月，當全球疫情緩解，蔡英文的防疫紅利降到接近零，那麼有可能她的滿意度，以《TVBS》民調來說，會被萊豬拉到跌破30%。」

沈政男指出，當然前提是人民對萊豬進口的反感必須延續到明年八月，那會有這樣的可能性出現嗎？他說，答案是絕對可能，並舉《TVBS》長期追蹤萊豬進口民調，而幾年前反對是70%，今年八月則是64%，相差不多，的確，反對比例略有下降，主因在於一些糊塗年輕人因為意識形態而盲目支持蔡政府，但影響有限。

另外，沈政男說，要達成這樣的前提，最重要是在萊豬進口以後，不能讓人民吃到萊豬，以免產生「喔，反正吃了幾個月也沒事」的想法，而大事化小，小事又成了習慣。而防疫紅利20%快用光，也可從陳時中的滿意度變化看出。

最後，沈政男直言，蔡政府決定開放萊豬前，不可能不對台灣社會的反彈不做評估，也應該會想到國民黨會發動公投，只是他們的評估到底如何？有沒有契合現實？還是被少數人迎合上級的做法蒙蔽了？這點，到了明年828公投當晚，就會被拿出來檢討。

(中時新聞網)