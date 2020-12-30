2020年12月以來全球利多不斷，包括日本、美國和歐洲央行的鴿派貨幣政策，以及美歐等多國開始施打新冠疫苗，帶來終結新冠疫情的希望。

台股亦持續站穩萬四點大關，至12月29日，大盤約有2.4％漲幅，觀察台股一般型基金，計有35檔領先大盤，衝刺火力十足。投信法人指出，目前盤面類股健康輪動，投資人不妨以定時定額或分批進場的方式適度布局台股基金。

台股自12月4日站上14,000點以來，至12月29日，在台股一般型基金中，計有35檔基金績效表現超越同期指數成績，6檔績效表現超越大盤2倍之多，包括統一黑馬、統一全天候、新光台灣富貴、瀚亞菁華、合庫台灣及日盛MIT主流基金，表現犀利。

多數預測機構預測台灣2021年經濟成長率達4％上下，預估台股企業獲利成長為10～15％，經濟基本面明顯好轉，外資2021年可望回補台股下，元月效應行情可期。

對於台股後市，日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，美國紓困案順利簽署通過，歐美疫苗施打逐步進行，產業利多持續，市場對經濟前景樂觀氣氛加強，多頭持續掌控盤勢發展。

產業方面，半導體持續缺貨，晶圓代工8吋廠供給緊張，已排擠部分驅動及指紋辨識IC轉往12吋製程，相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計以及基板等醞釀漲價；傳產方面貨運受缺櫃影響報價走高，塑化受惠油價反彈，基本面樂觀。加上市場資金寬鬆，10年債利率維持低檔，高成長性族群後市仍有表現機會。

(工商 )