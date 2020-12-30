在家聚會跨年夯 派對娛樂品買氣高，桌遊、麻將、轉盤遊戲最熱銷。

跨年夜進入最後倒數！搶攻在家跨年商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物30日表示，30日起將迎來入冬首波寒流，受「負北極振盪」影響，預估將帶來最低體感溫度-1℃，且因應防疫措施，不少消費者選擇宅在家舉辦跨年派對迎接新的一年，因此帶動站上近兩週（12月15~12月28日對比12月1~12月14日）居家保暖家電商品銷量成長近2倍，派對娛樂商品亦有成長近50%的亮眼表現，買氣爆衝。

分析站上銷售趨勢，PChome 24h購物指出，今年多數消費者籌備在家聚會跨年，為盡情享受與親朋好友同樂的派對時光，偏好選購適合4~10人，適合多人娛樂的遊戲商品，且以桌遊、麻將、轉盤遊戲等三大類品項最受市場青睞，熱銷價格帶則落在500~1,000元。

站上熱銷商品包括「御皇居迷你麻將桌組」，「俄羅斯輪盤罰酒杯」設計精巧防滑，適合多人進行大冒險等轉盤遊戲，亦為派對不可或缺的娛樂商品，於站上持續熱銷。

此外，入冬後首波寒流報到，今年預估將是近20年來最冷跨年夜，為在家取暖迎新年，做好完善的抗寒準備，站上居家保暖家電商品需求持續高漲，PChome 24h購物觀察發現，保暖商品中以電熱毯、電暖爐兩大品項最受市場歡迎，且以搭載安全防護裝置、具備多重安全規格的大品牌為主要採購趨勢。

熱賣商品包括「beurer 德國博依床墊型電毯」、「北方葉片式電子恆溫電暖爐（NRD1281）」等。

(工商 )