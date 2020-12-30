休閒農業單打獨鬥的時代已經結束！台南近年來力促成立休閒農業區，目前已有楠西梅嶺、七股溪南、左鎮光榮等休閒農業區，台南市長黃偉哲30日為後壁休閒農業區籌備委員會成立大會暨台灣鯛料理行銷站台宣傳，現場推出選用後壁好米、六官好魚製作的蒲燒鯛便當，邀請民眾到後壁賞美景、吃美食，體驗農業旅遊，還要品嘗當令的台灣鯛。

黃偉哲表示，推動休閒農業區的目的，在於加強行銷台南的美麗農村與優質農產，提高在地農業產值。其中，後壁區農業旅遊已有基礎，除有榮獲第一屆金牌農村的無米樂社區、仕安社區外，還有土溝農村美術館、小南海風景區、卡多利亞良食故事館等，可區域整體行銷，讓遊客享受更高品質的旅遊。

台南市長黃偉哲（左五）30日為後壁休閒農業區籌備委員會成立大會暨台灣鯛料理行銷站台宣傳。（李宜杰攝）

卡多利亞良食故事館經營者吳翊榛兼任後壁休閒農業區籌備委員會總幹事，她選用六官養殖生產區的優質台灣鯛，搭配後壁區的好米及周邊農村生產的食材入菜，推出具有曾文溪以北區域特色的「五行蒲燒鯛魚便當」，宣布後壁休閒農業區籌備委員會成立，並將致力推廣溪北農漁文化。

六官養殖協會理事長黃亮蒼和也與在地廚師邱英洋合作，推出10道色香味俱全的台灣鯛料理，包含芙蓉蒲燒鯛魚盤、蘿蔓龍鬚鯛魚條、塔香三杯鯛魚燒、起司焗烤鯛魚盅、虎皮蘆筍蔬菜鯛魚捲、酥皮菠菜鯛魚派、莎莎醬佐酥脆鯛魚塊、三絲鯛魚碧綠煲、塔塔醬英式炸鯛魚條、豆豉豆腐燒鯛魚等，展現台灣鯛料理多樣化。

台南市政府農業局長謝耀清表示，台南是全台最大鯛養殖產區，養殖面積約1200公頃，年產量約2萬8000公噸，總產值約12億元，皆為全台第一。其中，六甲、官田地區緊鄰烏山頭水庫，水質好加上養殖技術佳，出產的台灣鯛口感特別鮮美，深受消費者肯定。

(中時 )