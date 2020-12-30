即將邁入2021年，由於變種病毒擴散全英國，為了避免疫情加劇，倫敦當局不放鬆防疫規範，許多地區封城，跨年夜能外出慶祝的民眾也被要求保持社交距離，英國媒體對此大作文章，指出新年鐘聲響起時和旁人激情擁吻的傳統被禁止了，澳洲地方政府更是直接禁止親吻行為。

澳洲維多利亞省禁止民眾在跨年夜新年倒數時，和不同家庭的成員親吻。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日星報》（Daily Star）報導，更具傳染力的變種新冠病毒擴散全英國，耶誕假期間當地疫情並未趨緩，28日單日新增確診人數突破4萬人，隔日新增病例更進一步超過5萬人，皇家緊急醫藥大學院長韓德森（Katherine Henderson）描述耶誕節當天「連續不斷的新冠患者」擠滿醫院，她懇求所有英國民眾不要在跨年夜集會慶祝。

由於疫情未趨緩，英國政府不鬆綁跨年夜的防疫規定，今（30）日首相強生（Boris Johnson）還有可能進一步升級部分地區的警戒程度，儘管部分地區的民眾仍能外出慶祝，不過唐寧街昨（29）日重申，敦促所有人在歡慶新年之餘，也要保持社交距離。

唐寧街10號發言人表示：「我們已經表明清楚，首相先前強調，每個人遵守防疫規範，以及盡可能降低病毒傳播。跨年夜同樣是這個狀況，所以我們請民眾遵守防疫規範，盡量減少接觸。」

針對唐寧街的發言，《太陽報》、《每日星報》等以「英國人跨年夜被禁止親親」等標題報導，報導指出，傳統上新年鐘聲響起時，英國人、德國人會和身旁的人擁吻迎接新年，這個吻將為新的一年定調，對於情侶關係有特別的象徵意義。

英國防疫等級一共分為4級，包含第1級的中度警戒、第2級高度警戒、第3級最高警戒，以及俗稱「封城」的第4級「待在家中」（Stay at Home）。在第1級區域中，民眾仍能外出聚會，不過最多只能6個人；第2級區域中，民眾同樣能到公共場所慶祝，上限一樣為6人，不過限定只能和同一家庭中的成員出門；第3級區域中，不論室內或室外，禁止不同家庭成員聚集，少數如公園等戶外地區例外；第4級區域中，禁止室內外不同家族成員聚集，外出時，也僅能有一名家庭成員陪同。換句話說，英國民眾若在跨年夜出門，許多情侶恐因來自不同家庭而無法一同倒數、甚至親吻。

儘管英國政府未明言禁止跨年夜的親吻行為，不過為了避免跨年狂歡活動變成病毒散播大會，澳洲地方官員確實公開呼籲民眾避免親吻行為。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）28日呼籲民眾展現「克制」，避免親吻、擁抱來自不同家庭的成員，她甚至呼籲民眾不要在鐘聲響起時「唱歌、跳舞」。

《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）28日報導，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）更直接宣布，禁止民眾在跨年夜時和直系親屬以外的人親吻。

針對政府祭出禁親親新規，有澳洲網友評論「太可笑」，根本不會有人遵守。

(中時新聞網)