很多人下車，沒有養成先看來車、再開門的習慣，導致發生許多機車騎士撞上車門，甚至被輾斃的意外，馬來西亞駐台官員賀哲銘，日前乘坐外交使節車到北市辦公，賀哲銘開車門時沒注意後方，一名機車騎士閃避不及撞上，不過因為賀哲銘有外交豁免權，因此不起訴處分。

今年8月，馬國駐台官員賀哲銘坐公務車，到台北市新生南路二段、清真寺附近辦公，賀當時從左後門處下車，一開車門害一名騎士直接撞上倒地，警方到場後，賀與駕駛公務車的司機，分別自行離開，因此受害騎士提告過失傷害、肇事逃逸。

事後，此案開庭審理，騎士由父親陪同出庭，表示意外發生後，肇事者從來沒有主動聯絡她，只把後續處理交給保險公司，但至今也還沒有下文，檢察官向外交部禮賓處，確認賀男身分後，於開庭時傳喚他，賀男直接放鳥，沒請假也沒現身。

不過，根據外交部回函，賀哲銘確實是馬來西亞駐台官員，在台享有刑事豁免權，最後檢察官依《刑事訴訟法》第252條相關規定，不起訴處分。

(中時新聞網)