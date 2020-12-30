霸王寒流強勢來襲，消防局調派119及各大醫療院所救護車明顯增加2到3成，30日凌晨3時許，員林市1名67歲老翁疑似天冷猝死，被家人發現時已經倒臥床上，到下午3點52分二林鎮81歲婦人也在自家沒了氣息，疑似天冷導致猝死。

醫師呼籲，氣溫驟降，要注意保暖，尤其中老年長輩、三高患者和幼兒身體狀況，也多加留意。

彰化縣消防局呼籲民眾，近期天氣多變化，要多關心及照料身邊的親朋好友，並及早就醫治療，以免耽誤治療之黃金時間。

彰化縣消防局也提醒，經內政部消防署統計今年至12月24日止全國已經發生12件一氧化碳中毒案件，造成1人死亡42人受傷，其中66.7％係由於屋外式（RF式）熱水器安裝在室內、加蓋陽臺等通風不良場所；33.3％係因半密閉自然排氣式（CF式）熱水器未正確安裝排氣管所致。為防止一氧化碳中毒不幸事件發生，如確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，低收入戶最高補助12000元；其他最高補助3000元。

(中時 )