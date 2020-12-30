瞄準戶外運動帶動的周邊商機，台中日曜天地OUTLET瞄於12月31日至2021年1月25日舉辦「OUTLET全民運動月」，號召全球熱門的四大品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，備齊上萬雙運動休閒鞋款下殺990元起，消息一釋出，就引起品牌鐵粉們的關注。

日曜天地OUTLET看好運動產業的前景，在12月大手筆砸重本改裝運動休閒樓層，並全新引進了四大人氣話題品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，祭出最殺價格、最齊貨量，要讓民眾年前添購新鞋，荷包不失血！

其中最受歡迎的PUMA螢光慢跑鞋、New balance多功能女鞋，原價2280元，通通990元輕鬆帶回家，另外還有被網友喻為走路神鞋的SKECHERS，運動男鞋、女鞋，原價4690元，下殺2.1折，990元買到！

此外，因應政府發放動滋券使用期限至2021年1月31日止，日曜天地OUTLET也除號召民眾拿滋券來消費，也獨家發行OUTLET動滋券開賣首日12月31日11：00起到13：00舉辦限時2小時封場會，各式鞋款OUTLET價下殺990元起，使用動滋券更是500元有找！凡於當天參與活動的前100位民眾，即可獲得OUTLET百元動滋券！

(中時 )