為迎接2021年的到來，高雄銀行推出優惠的人民幣及南非幣「外幣優利定存」專案，凡參加本專案，即享有換匯優惠加碼，手中握有人民幣、南非幣資產或對該兩種貨幣有興趣之民眾，可把握換匯及利率雙重優惠的機會，讓自己的財富增值。

高雄銀行推出之「外幣優利定存」專案，適用對象為全部客戶，以新台幣結購，人民幣享依牌告賣出匯率減0.005、南非幣減0.03之優惠；每筆定存承作最低金額，人民幣為2萬元以上、南非幣為3萬元以上；人民幣三個月存期，新資金年利率為2.2％、舊資金年利率為1.9％，相較於目前三個月期定期存款牌告利率1％，最多可讓客戶額外多享1.2倍之獲利；南非幣無新舊資金之別，三個月存期，利率最高為年利率3.5％，相較於目前三個月期牌告利率3％，亦讓客戶額外多享0.5個百分點之獲利；專案活動期間自2021年1月4日起到2021年2月26日止。

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