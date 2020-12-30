美國實質利率降到歷史低點，加上美元貶勢延續的展望，預計投資機構將更多投資組合資金導向亞太地區。此外，隨著亞洲帶動全球經濟成長，企業獲利可期，JP Morgan預期，2021年亞洲高收益債違約率將滑落至2.6％，目前亞高收殖利率約7.83％，利差約683個基本點，2021年債券布局可留意亞洲高收益債券相關基金。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，根據EPFR統計至2020年12月23日資金流向追蹤，亞洲高收益債已獲資金連續7周買超，前周買超1.1億美元，今年以來流入累積金額已高達41.28億美元。

2021年美國將面臨5年期公債殖利率彈升至0.6％（即價格下跌），亞洲信用利差收斂幅度可望超越公債彈幅，且亞洲高收益債因存續期較短、殖利率較高，利差收斂幅度與機會大。

黃詩紋指出，目前大量公債殖利率為負值，資金將朝受惠經濟復甦，且相對評價偏低之高收益債，亞洲利率較高，必將吸引更多資金流入。

此外，美元指數從3月中接近103的逾三年高點回落至90附近，當前多數亞幣明顯上漲。美國聯準會（Fed）表示，利率將維持低位，表示維持寬鬆貨幣的預期，加上市場對信用風險的偏好，將支撐亞洲美元債的需求。

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