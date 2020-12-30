告別2020迎接2021，台隆手創館為了滿足無法出國到日本跨年的消費群，特別引進多款開運達摩、好運祈福等商品，並於美麗華店舉辦達摩點睛儀式，超過50項商品提供國人選購來一趟類日本過年儀式。

台隆手創館執行長陳琪瑛指出，開運達摩是日本超人氣吉祥物，在日本家家戶戶都會放置一個達摩祈求健康吉祥，民眾會在一年之始準備達摩相關物品裝飾家裡及辦公室，以期一整年的順利，或向達摩許願祈求達成目標，今年台隆手創館特別引入開運達摩商品，讓無法出國的民眾也能輕鬆體驗日本新年達摩祈福儀式，心想事成、健康順遂。

為滿足台灣民眾不能飛往日本，也能體驗新年祈福，台隆手創館準備各類型達摩商品，祈福達摩大燈籠，共有開運、合格、事業、財運4款，超可愛手作達摩小燈籠共12種信念，還有祈福達摩抱枕，超萌達摩溫感變臉馬克杯等。

除了眾多開運達摩商品外，還有集結各式好運祈福選物，包括開運貓達摩、DECOLE福氣多多招財貓擺飾，左手招「福」、右手招「財」，3隻招財貓加上貓達摩成最強祈福組合，預計有望帶動新業績至少二成成長。

(工商 )