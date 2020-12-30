意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）STM32CubeIDE開發環境新增對FreeRTOS執行緒感知除錯的支援，讓使用者能夠更快速、更輕鬆地完成專案開發任務。現今的嵌入式系統因整合了網路安全、無線連線、圖形化使用者介面和多工模式等各種複雜先進功能而變得日益複雜，支援高效RTOS開發有助於解決複雜的問題。

透過最新的軟體更新，意法半導體完成了將2017年收購之Atollic的AtollicTrueStudio for STM32軟體主要先進功能導入STM32CubeIDE開發環境。STM32CubeIDE進一步擴充了軟體功能，並可以直接進行STM32CubeMX配置功能，簡化專案設定。

使用者可以從完整的STM32產品組合中選擇目標微控制器，配置GPIO埠、時脈樹、外部周邊和腳位分配，快速分析功耗、選擇中介軟體堆疊，並為目標配置產生初始化程式碼。

除了簡化微控制器配置外，STM32CubeIDE C／C ++開發平台還能加速程式碼產生、程式碼編譯和除錯，適用於從簡單的裸機到多執行緒OS的各類系統。使用者可以查看CPU內核心寄存器、記憶體和外部周邊寄存器，即時查看變數和串列線資料，並使用構建和堆疊分析器排除故障，掌握專案狀態和記憶體要求。

(工商 )